В Мегино-Кангаласском районе Якутии подросток на мотоцикле столкнулся с машиной и ударился о припаркованный автомобиль

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 22 августа в селе Майя Мегино-Кангаласского района в результате ДТП пострадал юный мотоциклист, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

16-летний юноша на мотоцикле REGULMOTO SK-200-9 на четырехстороннем перекрестке не заметил поворачивающий направо внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, начал его обгонять и столкнулся с этой машиной.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

После столкновения мотоциклись отлетел в правую сторону дороги и ударился о припаркованный автомобиль Toyota Succeed.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД. В результате ДТП юный мотоциклист был доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Выяснилось, что у подростка нет прав на управление мотоциклом, в момент аварии он был без защитной экипировки и мотошлема.

В ведомстве напомнили, что только с начала года на территории Мегино-Кангаласского района пострадали трое детей, управляющих мотоциклами.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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