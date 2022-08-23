В Усть-Майском районе Якутии при пожаре в бане погибли двоюродные братья

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В местности Тумул села Кюпцы Усть-Майского района в сгоревшей бесхозной бане были обнаружены два трупа без видимых признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

По предварительным данным, погибли двое двоюродных братьев, приехавших погостить к дедушке. Одному из них, 2004 года рождения, еще не исполнилось 18 лет.

Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели молодых людей. Расстояние до места происшествия от поселка Усть-Мая составляет 150 км, до села Кюпцы имеется водное сообщение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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