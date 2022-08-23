В Якутии действует девять лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

На 23 августа в Якутии действуют девять лесных пожаров на общей площади 92 570 га, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

В том числе по одному в Оймяконском, Булунском и Усть-Майском районах, шесть — в Среднеколымском районе. За сутки ликвидированы пять лесных пожаров в Усть-Майском районе на площади 24 873 га.

В аналогичную дату прошлого года действовало 43 лесных пожара на общей площади 1,1 миллион га.

Новых пожаров не обнаружено. Обслуживаются два лесных пожара на общей площади 73 262 га в Усть-Майском и Среднеколымском районах. Из них локализован 1 лесной пожар в Усть-Майском районе на площади 54 456 га.

Всего на тушении лесных пожаров задействованы 367 человек, из них 15 добровольцев из числа местного населения, также используется 12 единиц техники.

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