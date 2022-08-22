В Якутии стартовал кубок главы по игре в Го

Фото: правительство Якутии

В Якутии начался турнир по настольной игре в Го. Это первый Кубок главы республики и первенство Дальневосточного федерального округа, но мероприятие все равно собрало более 140 спортсменов со всей России, а также из Казахстана и Польши. Игры будут проходить с 22 по 28 августа.

Церемония открытия мероприятия пройдет 23 августа на Ленских столбах, финал состоится 26 августа в шахматно-шашечном центре Якутска. Помимо самих соревнований, в городе пройдет фестиваль Го – всех желающих гостей познакомят с игрой и проведут для них любительский турнир.

«Соревнования по игре Го – одна из самых распространенных в мире логических настольных игр. Она учит людей мыслить стратегически. Уверен, что те навыки, которые развиваются у ребенка благодаря игре в Го, как и занятия математикой, программированием, способствуют формированию задатков, которые в будущем приведут их к большим успехам», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

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