Новые назначения в министерстве по делам молодежи Якутии

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В структуре министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии произошли новые кадровые назначения, об этом глава республики Айсен Николаев известил в своем телеграм-канале.

Надежда Мохначевская с должности заместителя министра по делам молодежи повышена до первого зама в этом же ведомстве.

Ее прежнюю должность займет Андрей Сосновский. Ранее он был заместителем председателя Молодежного правительства Якутии, главным специалистом правового управления АО «РИК». Является выпускником юридического факультета Северо-Восточного федерального университета.

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