Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 9:27

Новые назначения в министерстве по делам молодежи Якутии

Освобождена от должности замминистра молодежи Якутии Надежда Мохначевская
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В структуре министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии произошли новые кадровые назначения, об этом глава республики Айсен Николаев известил в своем телеграм-канале.

Надежда Мохначевская с должности заместителя министра по делам молодежи повышена до первого зама в этом же ведомстве.

Ее прежнюю должность займет Андрей Сосновский. Ранее он был заместителем председателя Молодежного правительства Якутии, главным специалистом правового управления АО «РИК». Является выпускником юридического факультета Северо-Восточного федерального университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

20 бойцов студотрядов Якутии поехали на восстановительные работы в Верхоянский район

Они будут восстанавливать жилищный фонд и социальные объекты (подробнее)