Преподаватель китайского языка представит Якутию на конкурсе «Учитель года»

Фото: мэрия Якутска

Педагог из школы №23 Якутска Анна Конова представит Якутию на всероссийском конкурсе «Учитель года». Конова преподает китайский язык на протяжении уже 13 лет. Ранее она уже принимала участие и побеждала в конкурсах «Лучший классный руководитель» Якутска, в также в городском и региональном «Учителе года».

Анна пошла в педагогику по семейной традиции: в школе преподает уже четвертое поколение Коновых. Отец Анны до сих пор преподает физкультуру в Якутске, в сестра – русский язык и литературу в Москве.

Отметим, что два этапа конкурса пройдут в Тюмени с 20 сентября по октябрь. На финал и награждение педагоги поедут в Москву – торжественная церемония пройдет в Кремле.

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