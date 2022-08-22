Из-за удорожания материалов на строительство дорог в Якутии выделили допсредства из резервного фонда России

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

На строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства Якутии из резервного фонда правительства России выделено свыше 2,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Дополнительные средства пришлось выделить из-за роста цен на строительные материалы.

Деньги направили на строительство и реконструкцию двух участков автомобильной дороги «Колыма» — в районе границы Томпонского и Оймяконского районов и на границе Якутии и Магаданской области, а также на реконструкцию автомобильной дороги «Лена» Невер — Якутск.

Ранее глава региона Айсен Николаев отмечал, что в этом году планируется построить 254 км региональных дорог и 35 км в Якутске.

«Благодаря своевременной поддержке федерального центра работы будут исполнены в полном объеме и в срок», — говорил руководитель республики.

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