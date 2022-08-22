Конкурс мини-скульптур памяти Александра Файзеля пройдет в Якутии

Фото: сайт организаторов конкурса

В Якутии стартует конкурс мини-скульптур «Мой Сунтаврик» памяти Александра Файзеля, сообщили «КП — Якутия» организаторы мероприятия — руководители проекта научно-популярного киномарафона «Мой личный дракон».

В нем могут принять участие все желающие. Возраст неограничен. Будут отдельные номинации для начальных классов, средних, старших и взрослых. Положение конкурса в ближайшее время опубликуют на сайте «Мой личный дракон».

Фото: сайт организаторов конкурса

Материал: скульптуры нужно сделать из долговечных материалов, так как их поставят на открытом воздухе в парке «Урдэл». Бумага, картон, пластилин не считаются.

Высота изделия: до 50 см.

Срок: с 1 по 30 сентября 2022 года. Итоги подведут в начале октября.

Награда: лучшую работу поставят в ряд с творениями Файзеля. Победители получат памятные призы от партнеров проекта. Всем участникам вручат сертификаты.

Напомним, фигуры динозавров из Парка юрского периода Файзеля перевезли в «Урдэл» 18 августа. Подробнее об этом, а также о самом Александре и его работах можно почитать по ссылке.

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