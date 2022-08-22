В Якутии за смерть составителя поездов осудили машиниста тепловоза

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В Якутии за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, осудили машиниста тепловоза. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Трагедия произошла 17 декабря 2020 года. Машинист управлял локомотивом по железнодорожному пути № 4 км № 317 путей необщего пользования Улак — Эльга железнодорожной станции Ундыткан в Якутии.

По команде составителя поездов машинист должен был проехать до предельного столбика и остановить локомотив.

Но из-за нарушения правил безопасности движения локомотив с находящимся на подножке потерпевшим боком столкнулся с двигающимся по пути составом с тепловозом. Составитель поездов скончался на месте происшествия.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года.

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