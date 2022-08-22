В Якутске подняли триколор в честь дня государственного флага

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

22 августа в День Государственного флага Российской Федерации в городах и селах Якутии подняли триколор, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В столице республики торжественная церемония состоялась на площади Победы. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, проходят по всей республике, среди них творческие и образовательные мастер-классы, экскурсии и выставки в музеях и библиотеках, спортивные флешмобы.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

«Флаг является объединяющим символом для всех нас. Мы должны гордиться и бережно относиться к нашим традициям и всегда любить Родину. Мы должны трудиться несмотря ни на какие сложности и вносить посильный вклад в развитие всей нашей страны», — сказал на церемонии поднятия флага руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В течение дня в Доме дружбы народов организаторы проведут благотворительную акцию «Плов дружбы», объединяющую разные народы нашей многонациональной республики. Горожан и гостей столицы с праздником поздравят народный ансамбль «Раздолье», патриотический клуб «Молодая Якутия», творческое объединение «Контраст», юкагирский фольклорный ансамбль «Колымчанка» и другие.

Вечером подсветка телебашни Якутска включится в цветах Государственного флага РФ.

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