Глава Якутии Айсен Николаев поставил правительству республики задачи на эту неделю

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

22 августа глава Якутии Айсен Николаев провел планерное совещание с руководством правительства республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Он определил задачи по текущей кормозаготовительной кампании и дал поручения по оперативному доведению выплат жителям Верхоянского района, пострадавшим от паводка.

Глава заявил, что все ранее объявленные сроки по выплатам должны быть выдержаны. Также он поручил контролировать работу мобильных бригад, увеличить количество техники и рабочей силы на сенозаготовке в каждом муниципальном районе.

Завершение капитального ремонта школ по республике, проверку качества работ поручено взять на ежедневный контроль. Особое внимание Айсен Николаев уделил дорожному строительству, которое должно быть завершено в установленный срок.

Также Айсен Николаев рассказал, что по приезду из Якутии премьер-министр правительства РФ подписал большой план мероприятий по развитию творческих индустрий на 2022-2024 годы и увеличил сумму туристического кешбэка на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей.

Также программа льготной сельской ипотеки стала бессрочной. Доля субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ увеличена на 48%. Снижена ставка по льготным кредитам для сельхозпроизводителей с 10 до 5%, а также расширены условия программы. Теперь этот кредит могут получить организации, занимающиеся перевозкой сельскохозяйственной продукции

Кроме того, запускается новая кредитная линия для малого и среднего бизнеса по ставке 4,5% годовых на перестройку и развитие производства в сфере переработки сельхозпродукции, логистике и гостиничном бизнесе.

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