В Якутии сто детей-сирот получили жилищные сертификаты на более 345 миллионов рублей

Фото: ЯСИА

В Якутии 100 детей-сирот получили жилищные сертификаты на общую сумму 345,7 миллионов рублей, из которых реализовано 30 на сумму 114,4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, с 2022 года в Якутии расширен механизм обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь они могут получить жилищный сертификат, который можно обменять на жилое помещение по выбору.

«При желании они смогут приобрести жилые помещения большей площади за счет вложения собственных и кредитных средств, а также материнского капитала», — говорится в сообщении.

Размер социальной выплаты по сертификату равен стоимости 33 квадратных метров общей площади жилого помещения. Выплаты перечисляются на счета застройщика или продавца.

При этом отмечается, что такую выплату могут получить социально адаптированные сироты: у них не должно быть неснятой или непогашенной судимости, и они не должны состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

Также необходимо иметь постоянное место работы не менее 12 месяцев на дату подачи заявления. Но это условие не распространяется на женщин, имеющих детей или ребенка до 3 лет, а также неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за ребенком-инвалидом.

Кроме того, право на получение сертификата распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей старше 23 лет, являющихся студентами очного отделения.

В целом в 2022 году в рамках предусмотренных средств планируется приобрести 517 жилых помещений для детей-сирот, из которых выдано 100 жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений. Так же планируется 342 жилых помещений предоставить в 2022 году и 75 муниципальных контрактов заключить со сроком ввода на 2023 год.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.