Семь пропавших человек нашли спасатели в лесах за выходные в Якутии

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

В выходные дни учащаются случаи обращений в Службу спасения Якутии о поиске заблудившихся людей, сообщает пресс-центр ведомства.

Так, за прошедшие два дня спасатели нашли семь пропавших на Вилюйском и Маганском трактах грибников.

21 августа на 39 километре Вилюйского тракта во время сбора грибов пропал мужчина. Спасатели определили его примерный маршрут и на просеке обнаружили ведро и следы костра. Они на несколько минут включили звуковую сигнализацию на аварийно-спасательном автомобиле, а потом оставили ему записку и отправились за квадроциклом.

«Вернувшись, мы обнаружили мужчину у кострища. Он услышал звуки сирены, вышел к записке и дождался нас. Поздно вечером он был уже дома», — рассказал старший смены Службы спасения Якутии Александр Мостахов.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

В тот же вечер на девятом километре поселка Маган заблудилась семейная пара. К счастью, они смогли дозвониться по телефону 112, и по геолокации было определено их примерное местонахождение. Где-то в 10 часов вечера спасатели нашли грибников лесу.

Еще трое мужчин были обнаружены 21 августа в Среднеколымском районе после облета на вертолете Ми-8 «Полярных авиалиний». Оказалось, что мужчины вышли из села Сылгы-Ытар на свой участок еще 18 августа, но на связь, как было оговорено ранее, не вышли.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Двоих пропавших доставили обратно в село, еще один мужчина остался на участке, чтобы защищать постройки от лесного пожара.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

В Верхневилюйском районе во время сбора грибов пропал 16-летний юноша. На его поиски вышли 89 человек и 24 единицы техники. В полдесятого вечера парень был обнаружен одной из групп.

«Во время поисков мы включали сирены техники, оборудованной спецсигналами. Юноша, услышав сигнализацию, вышел на группу», — отметил начальник Вилюйского ПСО Михаил Ан.

Чтобы максимально комфортно находиться в лесу, не забывайте дома телефон, одевайтесь по погоде и предупреждайте своих близких, куда идете. Если заблудились, выйдите на дорогу, оставайтесь на одном месте, советуют спасатели.

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