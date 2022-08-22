Суд в Ленске оштрафовал на 10 тысяч рублей девушку, взявшую микрозайм на паспорт своей свекрови

Суд в Ленске оштрафовал девушку, взявшую микрозайм на паспорт своей свекрови Фото: Александр ГЛУЗ

30-летняя жительница Ленска решила взять кредит, но для оформления заявки она не захотела пользоваться своим паспортом, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Девушка зашла на интернет-сайт микрофинансовой организации, для заполнения заявки она воспользовалась паспортом своей свекрови. После заключения договора на банковский счет злоумышленницы поступило 19 тысяч рублей, которые она потратила на личные нужды.

Её действия квалифицированы как мошенничество, возбуждено уголовное дело. Свою вину девушка признала, активно сотрудничала со следствием и возместила причиненный ущерб. С учетом этого Ленский районный суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Судебное постановление не вступило в законную силу.

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