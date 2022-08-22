Назначен новый начальник управления физической культуры и спорта города Якутска

Эдуард Ефимов. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Эдуард Ефимов назначен начальником управления физической культуры и спорта Якутска, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ранее эту должность занимал Константин Бурцев.

Эдуард Васильевич Ефимов родился 6 января 1985 года. В 2007 году окончил Якутский государственный университет имени М.К.Аммосова, став специалистом по физической культуре и спорту. В 2019 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление» (магистр).

Трудовая деятельность

2007-2009 гг. — директор ООО «Махтал»;

2009-2011 гг. — ведущий специалист организационного отдела в министерстве молодежи Якутии;

2011-2013 гг. — заместитель директора, главный специалист отдела спортивно-массовой работы Центра социально-психологической поддержки молодежи Якутии;

2011-2013 гг. — главный специалист, начальник отдела управления физической культуры и массового спорта Якутии;

2013-2017 гг. — директор, тренер -преподаватель Амгинской детско-юношеской спортивной школы имени Н.С. Захарова — Сахаачча;

2017-2019 гг. — начальник управления физической культуры и спорта администрации Амгинского района;

2019-2022 гг. — начальник отдела, заместитель директора, первый заместитель директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

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