В Якутии обнаружили фальсифицированное сливочное масло

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора Якутии

В Якутии в августе этого года с помощью ФГИС «Меркурий» выявлен факт поставки фальсифицированной молочной продукции, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора республики.

Фальсификат поставляли в социальные учреждения и вахтовые поселки.

Это 2800 килограмм сливочного масла производства ООО «РУ.МИЛК» Челябинской области. В оборот эта продукция была введена в оборот предприятием ООО «Миндаль» (Самарская область), которое было исключено из системы ФГИС «Цербер» как имеющее признаки фантома.

Предприятие-фантом — это несуществующая производственная организация, их создают, например, для введения в оборот товаров неизвестного происхождения. Чаще всего такие площадки выявляют в сфере молочного производства.

Судя по данным в ФГИС «Меркурий», в ООО «Миндаль» выработали 300 тонн цельного молока и пастеризованных сливок из неподконтрольной продукции.

Далее эти сливки были использованы ООО «Уральский маслозавод» в качестве сырья для производства продукта «Масло сладко-сливочное Традиционное 82,5%, 20 кг».

Потом продукцию поставили в ООО «РУ.МИЛК», где ее расфасовали и упаковали в более мелкую тару по 10 кг, с увеличением сроков годности. Выработанная продукция перемещена в адрес ООО «Торговый дом «Продхолдинг» (Челябинская область), затем в ООО СМП-Агро» (Красноярский край), далее в ООО «Грандопт» (Республика Коми), который направил продукцию в Якутию.

Также в Якутию поступило 590 килограмм масла «Крестьянское сладко-сливочное несоленое 72,5%, 10 кг» производства ООО «РУ.МИЛК» (Челябинская область). Оно также было введено в оборот предприятием ООО «Марада» (Самарская область), которое так же исключено из системы ФГИС «Цербер» как имеющее признаки фантома.

В ООО «Марада» также из неподконтрольной продукции выработали 300 тонн сухого цельного молока, сливок пастеризованных и масла сливочного крестьянского. Масло через ООО «Уральский маслозавод» было поставлено в ООО «РУ.МИЛК», где продукция также претерпела изменения путем уменьшения тары и увеличения сроков годности.

После чего его направили в адрес ООО «Торговый дом «Продхолдинг» (Челябинская область), далее в ООО «Виаком» (Новосибирская область), к ИП Уманской Софии Сергеевны (Иркутская обл.) и затем масло поступило в Якутию.

Управление аннулировало транзакции производителей ООО «Миндаль», ООО «Марада», ООО «РУ.МИЛК». Предприятия-получатели уведомлены о поступлении в их адрес некачественного масла.

Отмечается, что всего с начала года посредством ФГИС «Меркурий» в Якутии было выявлено 868 различных нарушений.

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