Житель Мирного случайно зашел в чужую квартиру, но перед уходом решил утащить игровую консоль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20-летний парень шел в гости к родственнику, но перепутал квартиру, дверь которой оказалась незапертой. Не узнав обстановку, молодой человек сразу понял, что попал не туда, и собрался уходить, как вдруг его взгляд упал на игровую приставку Sony PlayStation 4, сообщает отдел МВД России по Мирнинскому району.

Искушение оказалось сильнее голоса разума, и перед тем, как покинуть помещение, злоумышленник прихватил устройство с собой.

Вернувшийся хозяин квартиры тут же обнаружил пропажу и обратился в полицию. Ущерб он оценил в 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, который оказался ранее судим за аналогичное преступление. Похищенная игровая консоль была изъята.

Заведено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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