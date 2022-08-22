«И российский флаг гордо веет в самых далеких северных поселках». Айсен Николаев поздравил жителей республики с праздником

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей республики с Днем государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа, передает пресс-служба главы и правительства региона.

Он подчеркнул, что Якутия на протяжении почти четырех веков вносит достойный вклад в развитие Российского государства, являясь лидером развития не только Дальнего Востока, но и всей России.

«И российский флаг гордо веет в самых далеких северных поселках, где живут и работают россияне самых разных национальностей», — добавил глава.

По словам Айсена Николаева, многие якутяне сейчас встали на защиту Отечества под российским триколором: они участвуют в специальной военной операции на Украине, чтобы освободить мир от нацизма.

Также глава Якутии подчеркнул, что экономика Якутии сохраняет стабильность и устойчивость, строятся жилые дома и дороги, школы и детские сады, больницы и поликлиники, дома культуры и спортивные объекты. Государство оказывает социальную помощь малоимущим и незащищенным слоям населения.

«Уверен, что все вместе мы продолжим трудиться во благо родной страны, сделав её ещё более сильной и процветающей державой. С Днем Государственного флага России!», — резюмировал Айсен Николаев.

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