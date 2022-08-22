В Якутии временно закрыли проезд на участке автомобильной дороги «Амга» в Усть-Майском районе

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Якутии

В Усть-Майском районе Якутии с 21 августа временно закрыт для движения всех транспортных средств участок дороги «Амга» от поселка Солнечный до поселка Югоренок. Об этом сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог республики.

Причина — повышение уровня воды на горных реках Юр, Беска, Бриндакит выше критических норм. Из-за обильных осадков они подтопили дорогу. Поэтому для безопасности дорожного движения и жизни людей проезд был закрыт.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Якутии

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