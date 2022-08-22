В Якутии действует 14 лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

По состоянию на 22 августа на территории республики действуют 14 лесных пожаров на общей площади 110 904 га, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

В том числе по одному в Оймяконском и Булунском районах, по 6 — в Среднеколымском и Усть-Майском районах.

Отмечается, что в аналогичную дату прошлого года действовало 50 лесных пожаров на общей площади 1,2 миллион га.

За сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Среднеколымском районе на площади 1 187 га. Обнаружен 1 лесной пожар на общей площади 1 640 га в Среднеколымском районе.

Обслуживаются три лесных пожара на общей площади 78 615 га в Усть-Майском и Среднеколымском районах. Из них локализованы 2 лесных пожара в Усть-Майском районе на площади 66 336 га.

Всего на тушении лесных пожаров задействованы 529 человек, из них 29 добровольцев из числа местного населения, также 12 единиц техники.

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