В Якутии за сутки выявили 519 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на утро 22 августа 2022 года в Якутии за сутки выявили 519 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в своем телеграм-канале замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина.

Сутками ранее зафиксировали 528 заболевших.

Наибольшее количество больных с COVID-19 зарегистрировали в Якутске — 385 человек (вчера было 401). В Мегино-Кангаласском районе — 24 случая, в Мирнинском — 21, в Хангаласском — 13, в Алданском — 10, в Намском, Сунтарском — по семь, в Вилюйском, Ленском, Таттинском — по пять, в Амгинском, Верхневилюйском, Нюрбинском — по четыре, в Момском, Нерюнгринском, Чурапчинском — по три, в Верхоянском, Горном, Жиганском, Олекминском, Оленекском, Томпонском — по два, в Абыйском, Кобяйском, Среднеколымском, Эвено-Бытантайском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1455 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 2 472 099 тестов.

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