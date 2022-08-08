В Якутске автобус №4 временно поменяет свой маршрут

Фото: 2ГИС

С 8 по 31 августа будет изменена схема движения маршрутного автобуса №4, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

На улице Тимирязева на участке от улицы Дежнева до конечной автобусной остановки будут проводиться ремонтные работы. Поэтому маршрутный автобус №4 будет двигаться согласно разработанной схеме объезда.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.