Призерам Игр «Дети Азии» по мас-рестлингу и женскому боксу из Якутии вручили награды

Фото: ЯСИА

По итогам очередного соревновательного дня якутские чемпионы и призеры Международных спортивных игр «Дети Азии» по мас-рестлингу и женскому боксу получили свои заслуженные награды, сообщает издание ЯСИА.

Награждение прошло вчера, 5 августа, в детском лагере «Океан» во Владивостоке.

В этот день в мас-рестлинге сразу три юных якутянина заняли три призовых места: Юлиан Сидоров стал победителем, Игорь Пшенников занял второе место, а Айтал Антонов — третье.

В женском боксе золото якутской команде принесла Александра Слепцова, бронзу — Нарыйаана Васильева.

На награждение поздравить своих товарищей пришли и хапсагаисты, которые за день до этого добыли для сборной республики золотые медали.

На сегодня Якутия занимает шестое место в общем медальном зачете из 21 команды. На первом месте находится Сибирский федеральный округ с 40 золотыми медалями, на втором — Узбекистан (26), на третьем — Москва (24), на четвертом — Уральский федеральный округ (23), на пятом — Татарстан (13).

У Якутии, по данным сайта оргкомитета Игр, пока 11 высших наград. Данные по боксу еще не вошли в общую копилку, так как для юношей соревнования еще продолжаются. Для них все определится сегодня.

Фото: сайт VII МСИ «Дети Азии»

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят во Владивостоке с 28 июля по 7 августа.

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