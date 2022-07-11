Порядка 120 спортсменов Якутии поборются за медали VII международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке

Открытие МСИ "Дети Азии" в Якутске в 2016 году. Фото: News.Ykt.Ru

С 27 июля по 8 августа VII международные спортивные игры «Дети Азии» впервые пройдут в столице Приморского края. В соревнованиях примут участие около 120 спортсменов республики, сообщает издание Yakutia-Daily.

Во Владивостоке премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко встретился с руководителем дирекции VII международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмиром Валитовым и его заместителем, экс-министром образования республики Михаилом Сивцевым.

«С дирекцией обсудили ход подготовки к предстоящим мероприятиям. Сборная Якутии будет представлена 120 спортсменами и 50 тренерами. Самые большие команды у нас по борьбе, легкой атлетике, плаванию и мини-футболу», – отметил Андрей Тарасенко.

Всего в играх подали заявки на участие 1650 спортсменов из 26 стран. В 19 видах спорта они разыграют 273 комплекта наград.

В 2024 году «Дети Азии» снова пройдут в Якутии.

Справка «КП»:

Международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены в Якутии в 1996 году. В состязаниях принимают участие спортсмены до 18 лет из регионов России и стран Азии.

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