Из-за половодья в Якутии третий день запрещено движение по автодорогам «Верхоянье» и «Яна»

Фото: "Вести Верхоянья"

После продолжительных ливней затопило две трассы на севере республики. По этой причине уже несколько дней закрыто движение по автодорогам «Верхоянье» и «Яна», сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

9 июля резко поднялся уровень воды возле моста через речку Тэктэнэ в Верхоянском районе, из-за чего затопленным оказалась автодорога «Верхоянье».

В этот же день от половодья пострадали сразу два участках автодороги «Яна». Река Биллэх вышла из берегов и затопила дорожное полотно. Также на участке Усть-Куйга – Депутатский – Белая Гора» размыло проезжую часть у моста через реку Нижний Илин Юрях.

Фото: "Вести Верхоянья"

На утро 11 июля на автодорогах «Верхоянье» и «Яна» остаются затопленными 160 метров дорожного полотна, восстановлено 45 кв.м. проезжей части.

На трассе «Верхоянье» на подходе к мосту через реку Илин-Билльях остаются затопленными 140 метров проезжей части. Наблюдается спад уровня воды на подходе к мосту через реку Арга-Билльях и в местности Ыыстах. Восстановлен размытый ранее подход к мосту у реки Тэктэнэю

На автодороге «Яна» на участке реки Батагайка отмечается спад воды на 35 см. На месте организовано дежурство и привлечена техника на устройство дамбы поселка Батагай.

На местах установлены знаки, запрещающие движение. Предприятие «Дороги Арктики», обслуживающее север республики, организовало дежурство на затопленных участка.

Минтранс Якутии просит воздержаться от поездок по данным направлениям до устранения последствий половодья и обеспечения безопасного проезда.

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