В Алданском районе Якутии при пожаре погиб человек

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

11 июля около 4 часов ночи произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме в городе Томмот Алданского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Погиб один человек, эвакуировано 22 жильца, в том числе 6 детей. Предварительной причиной пожара названа неосторожность при курении. Дом поврежден огнем по всей площади 260 квадратных метров.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

На место происшествия выехал прокурор Алданского района, организована проверка по факту пожара в многоквартирном доме.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, на контроле — соблюдение жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара и переселение их в отвечающие требованиям жилые помещения.

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