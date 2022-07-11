Оружейный барон: в Якутске поймали мужчину, продавшего 24 единицы украденного оружия

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28-летнему жителю Якутска грозит до 12 лет лишения свободы за присвоение чужого имущества, хищение и незаконный сбыт огнестрельного оружия, сообщает прокуратура Якутии.

Как установило следствие, обвиняемый работал продавцом в оружейном магазине и в определенный момент начал злоупотреблять своим служебным положением. С августа по декабрь 2021 года он продал три огнестрельных оружия, а деньги присвоил.

Кроме того, продавец похитил из камеры хранения в магазине и сбыл 21 единицу оружия.

Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 160 (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), п. «в» ч. 3 ст. 226 (хищение огнестрельного оружия лицом с использованием своего служебного положения), ч.ч. 1, 2 и 7 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка и ношение огнестрельного оружия, незаконный сбыт огнестрельного оружия, а также гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия).

Уголовное дело направлено в суд. Продавцу грозит до 12 лет лишения свободы.

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