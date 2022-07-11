После продолжительных дождей в Сунтарском улусе со стоянки спецтехники нефтепродукты попали в почву и в воду

Фото: пресс-служба Минэкологии

10 июля инспекторы государственного экологического надзора обнаружили пятно с нефтепродуктами недалеко от производственной базы ООО «Якутскгеофизика», сообщает пресс-служба Минэкологии.

С места происшествия экологи собрали пробы почвы и воды и направили их в специализированную лабораторию в Нюрбе.

Как выяснили специалисты, после продолжительных дождей нефтепродукты смыло со стоянки спецтехники «Якутскгеофизики». Отмечается, что загрязнение незначительное.

«По результатам рейдового осмотра начато административное производство в отношении виновных лиц. При этом отсутствуют угрозы попадания нефтепродуктов на водные объекты (река Вилюй, озера) и на сельхозугодия», – информирует пресс-служба Минэкологии.

В день обнаружения загрязнения началась очистка пострадавшей от нефтепродуктов территории.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.