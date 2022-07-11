Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на утро 11 июля в Якутии действуют 77 лесных пожаров на общей площади 57,6 тысячи га, сообщает региональный оперштаб.

Из них наибольшее количество сосредоточено в Нерюнгринском районе — 25. В Алданском районе бушуют 20 пожаров в лесах, в Усть-Майском — 19. Еще в пяти районах зафиксировали от одного до шести возгораний. Продолжает также действовать один ландшафтный (природный) пожар на общей площади 91 га в Оймяконском районе.

Отмечается, что в прошлом году в этот же день зарегистрировали 308 термоточек на общей площади 1,2 миллиона га.

За сутки потушили два возгорания, локализовали еще два и обнаружили три новых в Алданском и Мирнинском районах. В данное время тушат 11 пожаров в лесах Мирнинского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Майского районов.

На тушении работают 477 человек, в том числе 17 добровольцев из числа местного населения. Задействовано 18 единиц техники.

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