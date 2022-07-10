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Общество10 июля 2022 10:40

Прогноз погоды на понедельник, 11 июля

Ночью и утром ожидается дождь с грозой
Михаил ГОРОХОВ
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В Якутске 11 июля будет дождливо, сообщает Якутский гидроментцентр.

– Ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем небольшой дождь, ветер северный, днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с, – говорится в сообщении.

Ночью температура упадет до 15-17 градусов, а днем поднимется до 20-22 градусов.

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