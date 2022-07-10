В Якутске завершились II Международные интеллектуальные игры

Фото: пресс-центр МИИ

9 июля в Якутске прошла церемония закрытия II Международных интеллектуальных игр «Yakutia International Science Games-2022», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Они прошли в Якутске с 1 по 9 июля. В них приняли участие 670 участников из 16 зарубежных стран и 16 регионов России. Напомним, что I Международные интеллектуальные игры прошли в Якутии в 2018-м году с участием порядка 40 стран и 18 регионов России.

В этом году они состояли из трёх ключевых мероприятий: международной исследовательской школы (International Researsh School) по STEM-проектам, международной школьной научной конференции-конкурса (Yakutia International Science Fair) и традиционной международной олимпиады «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике.

Большой Научный Кубок завоевала команда Международного теоретического лицея информатики города Бухареста из Румынии. А обладателями Гран-при «Yakutia International Science Fair» стали школьники Старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура. Они разработали проект использования бактериальной наноцеллюлозы вместе со стволовыми клетками при лечении зубов.

Семь школьников из регионов Российской Федерации, Республики Казахстан, Румынии, Сингапура стали абсолютными победителями в своих лигах по соответствующим предметам в Международной олимпиаде школьников «Туймаада» имени Михаила Андреевича Алексеева.

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