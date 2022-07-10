В якутском поселке Батагай возводят дамбу, чтобы не допустить наводнения

Дамба в поселке Батагай. Фото: Вести Верхоянья

В поселке Батагай Верхоянского района возводят искусственную насыпь, сообщают «Вести Верхоянья».

По словам главы поселка Егора Шестакова, она должна удержать разлив воды по районному центру со стороны реки. Также власти посёлка стараются держать во внимании окрестные водоемы, чтобы не получилось повторения ситуации в 2004 году, когда вышедшая из озера вода затопила несколько улиц в Батагае.

Создан оперативный штаб, который держит связь и с населенными пунктами района, и с Якутском. В возведении дамбы принимают участие несколько предприятий и частных предпринимателей, а также администрация района.

Напомним, что 9 июля село Суордах Верхоянского района было полностью затоплено, когда после обильных дождей из берегов вышла река Дулгалах. 88 жилых домов, где проживает 326 человек оказались под водой. В настоящее время проводится эвакуация жителей. Часть из них перевезут в Батагай, а других в Якутск. В Суордах вылетело 20 спасателей Службы спасения и МЧС.

Сохраняется вероятность затопления 10 населенных пунктов. Это село Томтор, который находится ниже по течению реки Дулгалах, а также из-за повышения уровня воды на реке Сартан под угрозой затопления села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег. На реке Яна – город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды. На реке Адыча – Бетенкес.

Сейчас в верховьях рек Дулгалах и Сартан уровни воды начинают падать, но ниже по течению уровни еще растут, так как волна продвигается вниз по течению. Кроме того, 11 июля в районе прогнозируют сильные дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ущерб нанесен огромный». Власти Якутии эвакуируют людей из села Суордах, где затоплены все дома (подробнее)

20 человек эвакуировано из затопленного якутского села Суордах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.