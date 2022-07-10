В Якутии выявлено 32 новых случая COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 10 июля на территории республики зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает в телеграм-канале вице-премьер Якутии Ольга Балабкина.

Больше всего заболевших традиционно в Якутске – 14 человек. Также четыре случая выявлено в Мирнинском районе. И в 10 районах – от одного до двух случаев.

За сутки лабораториями республики проведено 1 202 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 380 704 теста.

За последние сутки госпитализировано пять человек, а выздоровели 20 человек.

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