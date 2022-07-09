В Алданском районе в ДТП погиб водитель, лишенный два года назад права управления автомобилем

8 июля по федеральной трассе «Лена» с большой скоростью двигался «Ниссан Пантфайдер» со стороны Алдана в Якутск. 39-летний водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи, сообщает Управление ГИБДД МВД по Якутии.

В результате ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда скорой помощи.

Его стаж вождения составляет 16 лет. Весной 2020 года он был дважды привлечен к ответственности за езду в пьяном виде, и на этом основании его лишили права управления транспортными средствами до сентября 2023 года.

В 2022 году он привлекался два раза: за управление машиной без прав и за неуплату в срок административного штрафа.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.