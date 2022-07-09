В селе Себян-Кюель снят режим чрезвычайной ситуации

Фото: ulus.media

На реках у села Себян-Кюель Кобяйского района критических уровней воды не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Якутии.

После выпадения большого числа осадков 7 июля в селе Себян-Кюель подтопленными оказались 15 дворов, из которых эвакуировали 32 человека.

Уже к полудню 8 июля местная администрация информировала, что уровень воды упал ниже критических отметок.

Утром 9 июля глава Кобяйского района Иван Левин сообщил, что вода стабильно идёт на снижение и многие жители уже возвращаются в свои дома.

К вечеру ГУ МЧС России по Якутии сообщило о снятии режима ЧС в Себян-Кюеле.

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