Прогноз погоды на воскресенье, 10 июля

Фото: KP.RU

Согласно прогнозу, днем в Якутске порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду.

«Ночью преимущественно без осадков, в конце дня небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем порывы 9-14 м/с. Ночью +13+15°, днем 26+28°», – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

В 18:00 часов 9 июля в Якутске зарегистрирована температура воздуха +23°.

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