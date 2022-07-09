В Якутии открыли ранее неизвестное место обитания редкого вида бабочек

Фото: Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии

В природном парке «Момский» на северо-востоке Якутии прошла энтомологическая экспедиция по изучению новых видов бабочек, сообщает республиканская дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.

С 2019 года подобные экспедиции проводит старший госинспектор природного парка «Момский» Иннокентий Федоров. Во время экспедиции на одном из крупных горных хребтов Якутии было выявлено место обитания редкого вида семейства парусников – Парусник Аммосова. Это маленькие (размах крыльев 40-42 мм.) светлокрылые бабочки-эндемики (т.е. обитающие на определенной территории), названные в честь первого якутского ученого-энтомолога Юрия Аммосова.

Парусник Аммосова можно встретить в горных тундрах, на склонах южной экспозиции и высотах до 1800 метров. Отмечается, что вид мало изучен.

В Якутии Парусник Аммосова встречается на хребте Сунтар-Хаята, где охраняется в одноименном ресурсном резервате в Томпонском районе. Во второй половине июня они спускаются в долины хребта Сунтар-Хаята. Также есть сообщения о его находках только в Магаданской и Хабаровской областях.

«По результатам экспедиции можно сделать вывод, что парусник Аммосова является эндемиком Момского хребта, что уже является уникальным открытием. В связи с этим планируется дальнейшее изучение и мониторинг данного вида бабочек», – сообщает дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

Справка «КП»:

В Якутии насчитывается более 600 видов бабочек. В Красную книгу республики занесены 10 видов, их запрещено отлавливать в коммерческих целях.

В 2019 году были открыты два новых подвида парусников: парусник Арбугаева, подвид парусника Феба.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.