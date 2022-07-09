«Многие возвращаются в свои дома». Жизнь села Себян-Кюель, прерванная стихией, постепенно возвращается в привычное русло

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7 июля в селе Себян-Кюель Кобяйского района случился потоп после сильных дождей. Поздно вечером 8 июля глава Кобяйского района Иван Левин сообщил, что вода в селе Себян-Кюель стабильно идёт на снижение.

В своем телеграм-канале руководитель сообщил, что оперативный штаб Кобяйского района продолжает работать в круглосуточном режиме.

«В течение дня были дополнительно отселены ещё 24 человека, итого были расселены 57 жителей. Многие в связи со снижением уровня воды возвращаются в свои дома, в пункте временного размещения находятся 18 человек (9 взрослых и 9 детей)», – написал он.

9 июля в село Себян-Кюель прибыли специалисты Службы спасения республики, ГоскомОБЖ Якутии, «Ленарегионводхоз» во главе с вице-премьером республики Дмитрием Садовниковым.

«Выполним осмотр всех объектов, в том числе инфраструктурных. Зафиксируем ущерб, встретимся с населением, окажем методическую помощь в оформлении актов и других первичных документов для получения материальной помощи. Будут приняты все необходимые меры для оказания помощи и восстановительных работ», – отметил Иван Левин.

Он добавил, что из матрезерва республики получено спецоборудование: генератор, помпы, тепловые пушки для просушки.

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