Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По состоянию на 8:00 часов утра 9 июля, в Якутии потушено 13 лесных пожаров с общей площадью пройденной огнем 4 130 га в Нерюнгринском, Хангаласском, Усть-Майском, Амгинском, Мегино-Кангаласском районах.сообщает оперштаб республики.

Всего в Якутии действуют 77 лесных пожаров на общей площади 51 992 га, в том числе два возгорания на землях ООПТ на общей площади 13 га и один ландшафтный (природный) пожар на землях на площади 91 га в Оймяконском. В аналогичную дату прошлого года действовало 323 лесных пожара на площади 1 127 228,1 га.

Обслуживаются 13 лесных возгораний на общей площади в 6 258 в восьми районах и на территории национального парка «Ленские столбы».

Локализовано четыре пожара на общей площади 194 га в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском районах и два на территории нацпарка «Ленские столбы».

За сутки обнаружено пять лесных пожаров на общей площади 528,5 га в Усть-Майском и Алданском районах.

Всего на тушение лесных пожаров привлечены 486 человек, в том числе 31 доброволец из числа местного населения. Задействовано 29 единиц техники.

Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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