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Общество9 июля 2022 1:27

В Якутии действуют 77 лесных пожаров

За сутки потушено 13 возгораний
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По состоянию на 8:00 часов утра 9 июля, в Якутии потушено 13 лесных пожаров с общей площадью пройденной огнем 4 130 га в Нерюнгринском, Хангаласском, Усть-Майском, Амгинском, Мегино-Кангаласском районах.сообщает оперштаб республики.

Всего в Якутии действуют 77 лесных пожаров на общей площади 51 992 га, в том числе два возгорания на землях ООПТ на общей площади 13 га и один ландшафтный (природный) пожар на землях на площади 91 га в Оймяконском. В аналогичную дату прошлого года действовало 323 лесных пожара на площади 1 127 228,1 га.

Обслуживаются 13 лесных возгораний на общей площади в 6 258 в восьми районах и на территории национального парка «Ленские столбы».

Локализовано четыре пожара на общей площади 194 га в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском районах и два на территории нацпарка «Ленские столбы».

За сутки обнаружено пять лесных пожаров на общей площади 528,5 га в Усть-Майском и Алданском районах.

Всего на тушение лесных пожаров привлечены 486 человек, в том числе 31 доброволец из числа местного населения. Задействовано 29 единиц техники.

Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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