У якутского отделения Сбербанка сменился руководитель

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Отделение ПАО Сбербанк Якутии возглавил Олег Бугай. Он перешел в регион с поста управляющего Северо-Восточным отделением Сбербанка. Предыдущий глава якутского отделения, Алексей Зезюлин, возглавил тамбовское отделение.

Бугай, согласно данным из открытых источников, родился в 1967 году в Черкасской области. После службы в армии будущий банкир окончил с отличием Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище и несколько лет служил в войсках.

В 1996 году Бугай был принят ведущим инспектором службы безопасности в Норильское отделение Сбербанка. Позже, уже в середине нулевых, он получил образование по специальности «Финансы и кредит», и с 2007 года стал руководителем норильского Сбербанка. Также Бугай отучился в Лондонской бизнес-школе.