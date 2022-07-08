Прогноз погоды в Якутске на субботу, 9 июля

Фото: KP.RU

Днем 9 июля в Якутске ожидается до 26 градусов тепла, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем без осадков, ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью +10+12°, днем +24+26°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали плюс 20 градусов, ветер 3 м/с.

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