В Якутии задержали торговца гашишем

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Ранее судимого 28-летнего жителя Забайкальского края задержали оперативники наркоконтроля Якутии, сообщает пресс-служба МВД республики.

Мужчина обвиняется в незаконном обороте крупной партии гашиша и легализации преступного дохода.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Его задержали в селе Табага недалеко от Якутска во время попытки сбыта запрещенных веществ. Сотрудники полиции изъяли из салона арендованного автомобиля, под чехлом водительского сиденья свертки с прессованным веществом темного цвета. Такое же вещество было обнаружено в оборудованных тайниках и квартире мужчины.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Согласно результатам исследования, изъятое вещество оказалось гашишем общим весом около 5,5 килограмма.

Выяснилось, что злоумышленник был в составе организованной преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков на территории ряда регионов страны. Он переслал крупную партию гашиша из Санкт-Петербурга в Якутск, указав вымышленное имя. По прибытию он сам же получил посылку, расфасовал ее и оборудовал тайники с наркотиками, а часть хранил для дальнейшей продажи.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Кроме того, следователи выяснили, что задержанный получил за свою «работу» преступные деньги и легализовал их, совершив фиктивную финансовую сделку со своим знакомым, который не знал о его намерениях.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Его заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.