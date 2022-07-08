Глава Якутии Айсен Николаев наградил юбилейными знаками бойцов Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

8 июля глава Якутии Айсен Николаев на заседании КЧС по лесным пожарам наградил бойцов федеральной Авиалесоохраны, задействованных в тушении лесных пожаров в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Накануне специалисты авиационной охраны лесов отмечали профессиональный праздник. За вклад в охрану лесов от пожаров глава региона вручил пятерым работникам ФБУ «Авиалесоохрана» юбилейные знаки «100 лет Якутской АССР».

Это заместитель начальника Андрей Ерицов, заместитель начальника парашютно-десантной службы Виктор Коновалов, начальник Якутского авиаотделения Дмитрий Анточел, главный специалист Николай Михайлов и инструктор десантно-пожарной команды Евгений Иванов.

В этом году на территории Якутии работают 260 работников ПДПС федеральной Авиалесоохраны из различных регионов. Это Хабаровский край, Приморье, Забайкалье, Бурятия, Московская и Читинская области. Парашютисты-десантники задействованы в тушении пожаров на труднодоступных территориях. Они применяют взрывной метод прокладки минерализованных полос.

Также федеральная Авиалесоохрана продолжает работу по искусственному вызыванию осадков. Для этого применяется самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Вчера он работал в городе Якутске, Горном, Алданском, Усть-Майском районах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.