В Нерюнгринском районе Якутии планируют построить новый угольный разрез за 21 миллиард рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект создания Сыллахского угольного разреза получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Сыылахский угольный разрез хотят построить в Нерюнгринском районе. Его будет строить ООО «АнтрацитИнвестПроект», которое намерено привлечь более 21 миллиарда рублей частных инвестиций.

Эти деньги пойдут на разработку месторождения, строительство железнодорожной станции, обогатительной фабрики и инфраструктурных объектов.

– При выходе на проектную мощность объем добычи будет составлять 6,5 миллионов тонн, а ежегодный объем товарной продукции после обогащения составит около 4,5 миллионов тонн энергетических и коксующихся углей, – отметил заместитель генерального директора компании Олег Городнёв.

Также проект Сыллахского угольного разреза будет включен в состав ТОР «Южная Якутия». В границы ТОР будут включены новые земельные участки на границе Амурской области и Якутии.

Что касается сроков реализации, то они не уточняются, но сообщается, что добычу угля планируют начать уже в сентябре 2022 года. Также в этом году «АнтрацитИнвестПроект» намерена ввести в эксплуатацию железнодорожную станцию Талума с примыканием к Байкало-Амурской магистрали, с которой уголь будет направляться как на экспорт, так и внутренним потребителям.

Погрузочная мощность строящегося в Тындинском районе Амурской области объекта транспортной инфраструктуры составит пять миллионов тонн в год.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, статус резидента ТОР «Южная Якутия» в настоящее время присвоен проектам 19 предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТОР «Южная Якутия» получит дополнительное финансирование из федерального бюджета (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.