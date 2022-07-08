Минтранс Якутии: из-за шквалистого ветра могут быть задержки в выезде паромов

Фото: paromonline.sakha.gov.ru

В связи с прогнозируемым шквальным ветром на переправах Якутск — Нижний Бестях и Кангалассы — Соттинцы могут быть задержки в выезде паромов, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

«С ожидаемой высокой нагрузкой на паромные переправы, обращаемся к жителям республики и просим заранее планировать свои поездки через паромные переправы и с уважением относиться ко всем участникам движения», — добавили в ведомстве.

Паромы на переправе Якутск — Нижний Бестях работают с пяти часов утра до 12 часов ночи, на переправе Кангалассы — Соттинцы с шести часов утра до 12 ночи. Ранее сообщалось, что в период проведения VIII Спортивных игр народов Якутии в селе Борогонцы Усть-Алданского района паромы перейдут на круглосуточный режим работы.

В Минтрансе Якутии пояснили, что во время Игр для удобства гостей и участников соревнований на переправе Кангалассы — Соттинцы ночью работают два дежурных парома. А на переправе Якутск — Нижний Бестях дежурных паромов нет, но если на берегах образовалось скопление машин, капитаны могут выполнить ночной рейс.

«К примеру, сегодня ночью последний рейс был организован в полвторого ночи. А первый утренний паром вышел в 5 утра. Как видите, разрыв по времени незначительный», — отметили в пресс-службе.

Работу паромов контролирует Республиканская рабочая группа, в состав кроме правительства Якутии, Минтранса и глав районов вошли надзорные органы — ГИБДД, транспортная полиция. Отследить движение паромов можно онлайн на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время Ысыаха Туймаады и VIII Спортивных игр Якутии паромы будут ходить круглосуточно (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.