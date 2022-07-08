В Якутии два района могут быть подтоплены из-за сильных дождей

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В результате выпавших осадков и выхода волны паводка с реки Витим, на участке Витим – Ленск – Олекминск вода поднялась до 40 см за сутки, сообщает Якутский гидрометцентр.

В ближайшие сутки – двое на данном участке повышение уровней воды продолжится. А также существует вероятность затопления сельхозугодий на 20 – 30 % в Ленском и Олекминском районах.

В других районах республики тоже отмечается рост уровня воды. Например, у Жиганска, на участке реки Олекма Джикимда – Куду-Кюель, у Томмота в Алданском районе.

А также на реках Дулгалах, Сартанг, Адыча в Верхоянском районе, где вода повысилась до трех метров за сутки. Есть угроза затопления населенных пунктов и сельхозугодий, расположенных на берегах данных рек.

Как сообщалось, в Якутии после двухдневного ливня затопило село Себян-Кюель Кобяйского района. Из пострадавших домов эвакуировано 32 человека.

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