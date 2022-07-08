Спортивный журналист прокомментировал сообщения об участии в Играх в Борогонцах неякутян

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VIII Спортивные игры народов Якутии подходят к концу, а в телеграм-пабликах зрители начали задавать вопросы, почему в республиканских соревнованиях участвуют жители других регионов. В частности, много вопросов вызвал победитель сегодняшнего марафона Иван Макаров, ставший для всех темной лошадкой.

«КП — Якутия» связалась с известным спортивным журналистом Якутии Александром Посельским, который освещает ход соревнований непосредственно с места событий, и попросила его пояснить данную ситуацию читателям.

«Участники говорят, что он из Улан-Удэ. Просто понимаете, все местные спортсмены соревнуются между собой в течение года. Они впервые его увидели и не думали, что он фаворит. Но на дистанции выяснилось, что он спортсмен высокого уровня. — объясняет он. — В принципе, по положению Игр это не возбраняется, если у спортсмена есть прописка [в Якутии]. У него она есть, раз он прошел мандатную комиссию. А так в человеческом отношении это, конечно, некрасиво».

На вопрос будет ли проводиться повторная проверка документов, собеседник ответил, что нет, так как спортсмен уже ее прошел и получил допуск к участию.

VIII Спортивные игры народов Якутии проходят в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса с 4 по 9 июля. Итоги марафона на 42,1 км, прошедшего 8 июля: 1 место — Иван Макаров, 2 место — Александр Моедо, 3 место — Айсен Васильев.

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