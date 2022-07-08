Бывший директор театра оперы и балета Якутии Сергей Юнганс получил новую должность в Хабаровске

Сергей Юнганс. Фото: minkult.khabkrai.ru

37-летний Сергей Юнганс, три года возглавлявший старейший театр Якутии, 7 июля назначен директором Хабаровского краевого академического музыкального театра. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Хабаровского края.

Юнганс получил должность, став победителем конкурсного отбора, проведенного министерством культуры региона.

Сергей Юнганс окончил Казанское театральное училище по специальности «Актерское искусство», режиссерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по направлению «Топ-менеджер».

В Минкультуры Хабаровского края отметили, что новый директор театра имеет богатый послужной список: Юнганс работал в театрах Алма-Аты, Екатеринбурга, Омска, Севастополя, Чебоксар. Он поставил более 25 спектаклей на разных театральных площадках России, являлся режиссером и автором сценария трех документальных фильмов. Прошел стажировки в театрах Польши, Франции, Германии, Сербии, Турции, Гонконга.

Напомним, что с октября 2019 года и до конца мая 2022 года Сергей Юнганс являлся директором и художественным руководителем Государственного театра оперы и балета Якутии. В своем прощальном обращении к коллективу он назвал эти годы «тремя сезонами счастья».

Хабаровский краевой академический музыкальный театр — крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Театр основан в 1926 году, в разные годы именовался: театр комической оперы, театр музыкальной комедии, краевой музыкальный театр. В 2021 году театру присвоено почетное звание «Академический».

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