В Якутии выявлено 35 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 8 июля в Якутии зафиксировано 35 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольга Балабкиной.

Больше всего случаев выявлено в Якутске – 16. Еще от трех до одного случая выявлено в 12 районах республики.

За сутки лабораториями республики проведено 1 549 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 378 047 тестов.

За последние сутки госпитализировано шесть больных, а выздоровели 35 человек.

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