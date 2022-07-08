В Якутии действует 80 лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 8 утра 8 июля на территории республики потушено 17 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем 438,5 га, сообщает оперштаб Якутии.

Это пожары в Намском, Алданском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Оленекском, Мирнинском районах, два возгорания в национальном парке «Ленские столбы» и по одному на территориях Маганского и Мархинского лесничеств.

Всего действует 80 лесных пожаров на общей площади 50 052,7 га. В аналогичную дату прошлого года действовало 299 лесных пожаров на общей площади 991 982,1 га.

Обслуживаются 19 лесных пожаров на общей площади в 7 466,7 в Алданском, Амгинском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском, Оленекском, Томпонском, Чурапчинском, Усть-Майском, Хангаласском районах и на территории национального парка «Ленские столбы».

Локализовано 7 пожаров на общей площади 1 729 га в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Хангаласском районах и один на территории национального парка «Ленские столбы».

Обнаружено 8 лесных пожаров на общей площади 2 293,2 га и один ландшафтный (природный) пожар на землях иных категорий на общей площади 91 га в Амгинском, Мегино-Кангаласском,Усть-Майском районах.

Всего на тушение лесных пожаров привлечены 668 человек, из них 449 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 161 сотрудник лесопожарной службы, 58 добровольцев из числа местного населения. Задействована 41 единица техники.

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